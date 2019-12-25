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Турция разрешила экстренное использование вакцины "Турковак"
Сегодня, 15:43
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Турция разрешила экстренное использование вакцины "Турковак"

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Фахреттин Коджа напомнил о начале производства вакцины от ковида в провинции Шанлыурфа.

Министерство здравоохранения Турции разрешило экстренное использование в стране отечественной вакцины от коронавируса "Турковак" (Turkovac). Соответствующее заявление в эфире местного телеканала NTV сделал глава профильного ведомства Фахреттин Коджа.

Получено разрешение на экстренное использование [в Турции] нашей вакцины "Турковак". Скоро мы приступим к ее массовому производству. Мы станем одной из девяти стран, изготовляющих вакцины от коронавируса

Фахреттин Коджа, глава Минздрава Турции

Эксперт подчеркнул, что на предприятии в провинции Шанлыурфа уже началось изготовление этой вакцины. По видеосвязи на торжественном запуске производства присутствовал президент Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению политика, страна рада запуску серийного производства препарата для профилактики ковида, а также презентации его всему миру. Глава государства поблагодарил и поздравил всех причастных к работе по созданию вакцины.

Напомним, что "Турковак"разработан на основе инактивированного вируса.

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Фото: YouTube / Halktv

Теги: массовая вакцинация, минздрав, турковак, турция, фахреттин коджа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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