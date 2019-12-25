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МИД Турции: Анкара и Ереван откроют авиасообщение
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МИД Турции: Анкара и Ереван откроют авиасообщение

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Страна работают над нормализацией отношений с Арменией.

МИД Турции заявил, что Анкара и Ереван откроют авиасообщение. Об этом перед местными парламентариями упомянул министр внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Спикер огласил намерение правительства нормализовать отношения с Арменией.

Для налаживание отношений между Турцией и Арменией будет открыто чартерное авиасообщение.

Мевлют Чавушоглу,глава МИД Турции

Напомним, что в настоящее время между двумя странами отсутствуют дипломатические связи. Государственная граница между Анкарой и Ереваном закрыта с 1993 года по инициативе Турции. Неприязнь сторон связана с несколькими обстоятельствами. В частности, Анкара поддерживает Азербайджан в позиции по Нагорному Карабаху. Также Турция остро отреагировала на процесс международного признания геноцида армян, который фиксировался в 1915 года со стороны Османской империи.

Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины.

Фото: МИД России
 

Теги: авиасообщение, армения, мевлют чавушоглу, мид, нормализация отношений, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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