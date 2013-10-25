Bloomberg: Турция не станет воевать с Россией ради Украины

Эрдоган ведет внешнюю политику по маневрированию.

Информационное агентство Bloomberg заявило о том, что Турция не станет воевать с Россией ради Украины. В материале американских журналистов говорится о том, что Анкара не заинтересована в ухудшении отношений между Москвой и Киевом. Чиновники не планируют выступать в поддержку Украины, в случае военной агрессии со стороны соседнего государства. Такими данными со СМИ поделился неназванный источник.

Если боевые действия в регионе начнутся,Турция не подключится к защите украинских территорий даже с учетом собственного членства в НАТО, а также усиления военного сотрудничества с Киевом. Речь идет о сделках по поставкам беспилотников Bayraktar TB2 на Донбасс.

Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы. источник Bloomberg

Эксперт напомнил прессе о том, что нежелание Турции противостоять российской стороне связано с тем, что Реджеп Тайип Эрдоган проводит внешнюю политику, связанную с маневрированием.

В Кремле оценили подаренную Эрдогану карту "тюркского мира" с регионами России.

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