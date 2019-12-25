В Кремле оценили подаренную Эрдогану карту "тюркского мира" с регионами России

Дмитрий Песков напомнил о священности Алтая для тюрков.

В Кремле оценили подаренную Реджепу Тайипу Эрдогану карту "тюркского мира" с регионами России. В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" официальный представитель администрации президента Владимира путина Дмитрий Песков заявил о том, что сожалеет о подарке лидеру Турции, который сделал глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели. Чиновник из Москвы иронично заметила, что почему-то на карте красной звездой нет пометки о том, что центр "тюркского мира" находится не в Турции, а на Алтае.

Наши турецкие партнеры пестуют идею тюркского единства, это нормально. Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По словам российского чиновница, все тюрки пошли родом из этого священного места, имея в виду территорию Алтая.

Напомним, что по социальной сети Twitter распространился снимок Эрдогана и Бахчели, держащих обрамленную в багет карту "тюркского мира". На изображении к нему отнесена значительная часть территории РФ. Все участки были поделены на три цвета: красный (Турция, Киргизия, Таджикистан и Киргизия), оранжевый (Балканы, часть Ирана, юг России, большая часть Сибири и западная Монголия) и желтый (Алтай, Якутия и Синьцзян-Уйгурский КНР).

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Фото: YouTube / RT

