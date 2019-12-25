Песков: Украина добивается силового решения своих проблем под прикрытием учений НАТО

В Кремле рассказали, как можно снизить напряженность у госграниц РФ и Украины.

В Кремле допустили провокации со стороны Запада для оправдания российской угрозы. По мнению официального представителя президентской администрации в РФ Дмитрия Пескова, военные учения в регионе Черного моря являются лишь прикрытием стран НАТО для силового решения проблем региона.Такой позицией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-1" в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". Спикер не исключил того, что провокации создаются Западом ради оправдания "угрозы вторжения Москвы на Украину".

Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Такую позицию Запада Песков назвал истерикой, нагнетаемой искусственно. Действия стран НАТО в Кремле находят не совсем приличными и не логичными. По мнению чиновника, решить напряженную ситуацию в регионе поможет отказ Североатлантического альянса от продвижения военной и политической инфраструктуры вблизи российских государственных границ. Кремль советует Вашингтону перестать "накачивать" Украину современным оружием и техникой. Этими действиями, по словам Пескова, США окрыляют Киев на безумные поступки.

Кремль назвал публикацию переписки Лаврова "блестящим шагом".

Фото: YouTube / Российское общество Знание