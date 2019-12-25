Кремль назвал публикацию переписки Лаврова "блестящим шагом"

Дмитрий Песков оценил дипломатический шаг РФ по ситуации с "нормандским форматом".

Кремль назвал публикацию дипломатической переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецкими и французскими коллегами "блестящим шагом". Такое заявление в эфире программы "Москва. Кремль.Путин" для телеканала "Россия-1" сделал официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков. Ранее показать общение Лаврова с Хайко Маасом и Жан-ИВом Ле Дрианом дипломаты решили после обвинений в саботаже проведения "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий. Переписку Лаврова с европейскими коллегами опубликовали на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, отчаявшись что-то объяснить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомни, что переписка была размещена в интернете 17 ноября. В МИД РФ считают, что это позволит избежать искажения российской позиции и спекуляции по теме "отказа" от саммита. Лавров подчеркнул, что в переписке виден саботаж со стороны Киева в выполнении минских соглашений.

Захарова: РФ ждет реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с западными коллегами.

Фото: YouTube / Россия-1

