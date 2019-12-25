МИД России опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии

Обнародование документов назвали вынужденной мерой, так как все чаще роль Москвы в урегулировании конфликта на Донбассе "подвергаются искажению".

МИД России опубликовал дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии – Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Она касается подготовке встречи "нормандской четверки".

Публикацию переписки в министерстве считают вынужденной мерой, так как в последнее время зачастую "подвергаются искажению" роль и позиция Москвы в урегулировании конфликта на востоке Украины и ее подходы к проведению встреч в "нормандском формате". В МИД выразили уверенность, что обнародование документов должно "предотвратить дальнейшие спекуляции".

Всего ведомство представило три письма Лаврова своим коллегам – от 29 октября, 6 ноября и 16 ноября. Кроме того, опубликованы ответы Жан-Ив Ле Дриана и Хайко Мааса.

В проекте коммюнике, который подготовили дипломаты РФ, говорилось, что стороны намерены подготовить согласованные предложения о проведении следующей встречи "нормандской четверки", в ходе которой будут обсуждены политические условия, а также условия безопасности, в том числе для организации местных выборов.

В ответных письмах французская и немецкая стороны заявили, что считают неприемлемыми тезисы о внутриукраинском характере конфликта в Донбассе и "посреднической роли РФ наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе". Коллеги Лавров подчеркнули, призыв к налаживанию прямого диалога между украинскими властями, Донецком и Луганском никто из "нормандской четверки" кроме России не поддержит. При этом они подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения "в полном объеме".

В ответ на это глава МИД РФ заявил, что иные варианты коммюнике либо не требуют созыва встречи глав внешнеполитических ведомств, либо противоречат Минским договоренностям. В завершение Лавров отметил, что его коллеги "продолжают игнорировать саботаж Киевом Минских соглашений".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помощь Донбассу не нарушает Минских соглашений.

Фото: МИД России