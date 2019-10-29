Мария Захарова: помощь Донбассу не нарушает Минских соглашений

Ранее в МИД Украины призвали осудить действия России.

Россия не нарушает Минские соглашения, оказывая гуманитарную помощь жителям Донбасса. Об этом на брифинге 17 ноября сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что указ президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным ДНР и ЛНР противоречит минским договоренностям.

Хотела бы напомнить, в соответствии с пунктом 11 минского комплекса мер Донбасс в рамках реализации законодательства об особом статусе имеет право вести трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации. Мария Захарова.

Захарова отметила, что оказание гуманитарной помощи будет продолжаться. Очередной конвой отправится 25 ноября.

Видео: МИД России