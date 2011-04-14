  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова: РФ ждет реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с западными коллегами
Сегодня, 10:02
104
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова: РФ ждет реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с западными коллегами

0 0

В МИД РФ ждут ответа ФРГ и Франции на публикацию от российских дипломатов.

Россия ждет реакцию Европы на публикацию переписки министра Сергея Лаврова с западными коллегами из Германии и Франции. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live". По мнению чиновницы, обнародование переписки показывает обществу, что Москва не занимается саботажем переговоров в "нормандском формате".

Пока я не видела реакции. Я думаю, что какая-то будет реакция, она должна быть, потому что материалов много, у журналистов в этих странах, наверняка, вопросов поднакопилось. Будем ждать этой реакции. Однако в последнее время все чаще РФ подозревается в этом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам Захаровой, антироссийскую позицию высказывали не эксперты, а люди, которые находились в контакте с дипломатами из Москвы. Письма показывают, что официальные лица Франции и ФРГ знали позицию Москвы, которую можно рассматривать с разных точек зрения. При этом назвать ее блокадой переговорного процесса "просто невозможно".

МИД России опубликовал переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
 

Теги: евросоюз, мария захарова, мид, переписка, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии