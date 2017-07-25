В России с 1 января изменится порядок выплаты пенсий

Пенсионера освободят от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом.

Адвокат Ольга Сулим в интервью "Российской газете" рассказала, что в России немного изменится порядок выплаты пенсий с 1 января 2022 года. По ее словам, в случае признания пенсионера банкротом, его освободят от удержаний из пенсии. Она отметила, что это можно назвать главным нововведением.

Пожилые люди все чаще берут кредиты, а потом оказываются не в состоянии их выплачивать. В настоящее время по судебным листам могут производиться удержания из пенсии. После принятия новых правил практика этих удержаний будет незамедлительно прекращена, если пенсионер будет признан банкротом. Ольга Сулим, адвокат

По словам Сулим, в стране будет расширен перечень беззаявительных действий при получении пенсии. Так, с 2022 года сотрудники органов служб занятости будут сами вносить предложения по назначению досрочных пенсий. Это может быть необходимо, если, например, человек был уволен с работы за несколько лет до выхода на пенсию. Пенсии по инвалидности и соцвыплаты также будут назначаться в беззаявительном порядке. Для пенсионеров сохранится сельская надбавка даже при переезде в город

Кроме того, ПФР будет информировать мужчин 45 лет и женщин 40 лет о предполагаемом размере будущей пенсии.

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