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В ПФР напомнили россиянам о 25% прибавке к пенсии
Сегодня, 8:20
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В ПФР напомнили россиянам о 25% прибавке к пенсии

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Гражданин РФ должен соответствовать трем требованиям.

В Пенсионном фонде России напомнили россиянам о 25-процентной фиксированной прибавке к пенсии. Такая мера поддержки предусмотрена для жителей сельской местности. Перерасчет выплаты будет происходить в автоматическом режиме. 

Для того, чтобы получить надбавку, требуется соблюсти три условия. Во- первых, постоянно проживать в селе. Во-вторых,  иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве. В-третьих, в ПФР должны знать об отсутствии у человека оплачиваемой работы. Специалисты рассказали о том, что при подсчете трудового стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях, если человек работал в сфере животноводства, рыбоводства или растениеводства.

Для индексации пенсий в 2022 году понадобится дополнительно 150-200 млрд рублей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: надбавка, пенсионный фонд, пенсия, пфр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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