Для индексации пенсий в 2022 году понадобится дополнительно 150-200 млрд рублей

Есть также мнение, что при инфляции 8,5% дополнительное финансирование должно составить порядка 212,7 млрд рублей.

В 2022 году для индексации страховых пенсий на уровень не ниже инфляции необходимо дополнительно 150-200 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия".

По информации издания, исходя из инфляции 8,22% в 2022 году затраты на индексацию пенсий будут равняться минимум 154 млрд рублей. Как отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, необходимо дополнительно 150-160 млрд рублей. А главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах назвал сумму в 150-170 млрд рублей.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин подчеркнул, что при инфляции 8,5% необходимо дополнительно будет потратить 212,7 млрд рублей. Отмечается, что военные пенсии данные цифры не затрагивают.

Как отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов, возможны различные варианты повышения уровня пенсионного обеспечения. Однако наиболее логичным, по его словам, является механизм компенсаций "задним числом". Таким образом с января пенсии могут проиндексировать на 5,9%, как это предусмотрено в законе. Затем, как отметил депутат, закон о страховых пенсиях могут скорректироваться таким образом, чтобы индекс был доведен до фактического уровня инфляции с компенсацией недополученной части.

Ранее Гинцбург заявил, что: "омикрон" не более опасен, чем "дельта".

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