Гинцбург: "омикрон" не более опасен, чем "дельта"

В НИЦ имени Гамалеи оценили необходимость в создании новой вакцины против нового варианта ковида.

Российский эксперт, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" не является более опасным, чем "дельта". Такой информацией специалист поделился с журналистами телеканала "Россия-24". Спикер добавил, что при этом южноафриканский вариант ковида оперативнее распространяется в популяции по сравнению с индийским "коллегой".

По тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить о том, что штамм "омикрон" более опасен, более вирулентный по каким-то показателям, не приходится. Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт подчеркнул прессе, что все пациенты, которые привились от COVID-19 препаратом "Спутник V", имеют достаточный уровень антител к "омикрон"-штамму. При этом спикер напомнил, что новый вариант вакцины к южноафриканской мутации можно создать, но пока что нет такой необходимости. Понять необходимость в данной мере могут клиницисты, которые проанализируют количество тяжелых больных на инфекционных койках в стационарах и реанимационных отделениях больниц.

Премьер Франции: "омикрон" в начале 2022 года будет доминировать в стране.

Фото: Госдума России