Премьер Франции: "омикрон" в начале 2022 года будет доминировать в стране

Жан Кастекс рассказал о сокращениях сроков для ревакцинации.

Премьер-министр Франции заявил о том, что "омикрон"-штамм в начале 2022 года будет доминировать в стране. Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции по результатам проведенного заседания Совета обороны. На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Во Франции отмечено уже несколько сотен случаев заражения штаммом "омикрон". Он распространяется стремительно, и, как ожидается, к началу 2022 года этот штамм станет доминирующим. Жан Кастекс, премьер-министр Франции

Руководитель кабинета министров добавил, что на данный момент во Франции продолжается пятая волна коронавирусной инфекции. Он уверен, что эта проблема сильно затрагивает общество. Надежной защитой от заболевания Кастекс считает ревакцинацию населения. Она будет проводиться с 3 января 2022 года уже после четырех месяцев после введения предыдущей инъекции.

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма.

Фото и видео: YouTube / Gouvernement