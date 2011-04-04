В НИЦ имени Гамалеи рассказали о рекомендациях для Минздрава по вакцинации населения.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" от омикрон-штамма. Об этом эксперт упомянул во время брифинга с журналистами. По сведениям от ученого, вакцинация и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от южноафриканского варианта ковида.

Основной вывод... состоит в том, что та схема вакцинации, которая порядка... 6 месяцев тому назад была предложена в Минздравом нашей страны дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон. Александр Гинцбург, НИЦ имени Гамалеи

Александр Гинцбург уточнил перед прессой, что он лично будет рекомендовать при "омикроне" ту же самую стратегию вакцинации и ревакцинации, которая использовалась отечественной системой здравоохранения и ранее.

Центр Гамалеи создал модификацию "Спутника V" под штамм "омикрон".

Фото и видео: YouTube / Россия-24

