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Правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года

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Мишустин подчеркнул, что обозначенные в ней проекты направлены на укрепление технологического суверенитета страны.

Правительство России утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

В основу стратегии легли такие направления, как построение современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры, а также внедрение новых технологических решений. Мишустин подчеркнул, что обозначенные в стратегии проекты направлены на укрепление технологического суверенитета и дальнейшее экономическое развитие страны.

К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство расширило программу поддержки регионов в области мелиорации земель.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр, связь, стратегия развития
Категории: Лента новостей, Новости России,

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