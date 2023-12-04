Правительство расширило программу поддержки регионов в области мелиорации земель

Правительство России расширило программу поддержки регионов в области мелиорации земель. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, федеральную поддержку будут получать не только сельхозпроизводители, но и научные и образовательные организации. Мишустин уточнил, что речь идет о тех организациях, которые проводят исследования в области селекции и семеноводства, мелиорации земель и повышения продуктивности почв.
Также глава правительства отметил, что правила предоставления субдсидий на реализации мелиоративных мероприятий будут скорректированы. В 2023 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 8,5 млрд рублей.
Ранее мы сообщали, что кабмин направит более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.
Видео: Правительство России
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