Кабмин направит более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Михаил Мишустин рассказал о работе по майскому указу главы государства.

Российское правительство направит дополнительно свыше11 миллиардов рублей на выполнение майского указа президента Владимира Путина в части повышения зарплат сотрудников бюджетной сферы. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном заседании с коллегами. По словам чиновника, речь идет о важнейших профессиях для развития общества: педагогах, учителях, работников культурной сферы, науки и медицины.

... Документ касается повышения доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Дополнительно направим более 11 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что согласно майскому указу президента от 2012 года, зарплаты школьных учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100 процентов от средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200 процентов от средней зарплаты по региону.

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Фото и видео: Правительство России