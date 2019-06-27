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Мишустин: Россия и Белоруссия продолжают укреплять сотрудничество в гуманитарной сфере

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По словам главы правительства, предстоящий год будет юбилейным для значимых событий общей истории двух стран.

Россия и Белоруссия продолжают укреплять сотрудничество в гуманитарной сфере. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

По словам главы правительства, предстоящий год будет юбилейным для значимых событий общей истории двух стран. Мишустин напомнил о грядущем 80-летии освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, а также про 25-летие подписания договора о создании Союзного государства.

Также российский премьер заявил, что профильные ведомства отобрали и представили более 30 перспективных предложений по наращиванию связей в науке, образовании, культуре, спорте, туризме и других сферах.

Ранее Мишустин рассказал об основных направлениях развития отечественной статистики.

Видео: Правительство России

Теги: белоруссия, гуманитарная сфера, михаил мишустин, премьер-министр россии, россия, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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