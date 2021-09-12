По его словам, ряд данных промышленности формируются быстро, однако в некоторых случаях процесс идет долго.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных направлениях развития отечественной статистики. Об этом он заявил на выступлении в координационном центре правительства.

По его словам, ряд данных промышленности формируются быстро, однако с макропоказателями и индикаторами социальной сферы процесс идет долго. Мишустин отметил необходимость модернизировать процессы с обязательным применением единых классификаторов на основе общей системы сбора и обработки информации. Он подчеркнул, что это один из способов решения проблемы. Также глава правительства призвал применять сведения, которые появляются в режиме реального времени в базах госорганов.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 5,1 млрд рублей на портативные системы непрерывного мониторинга глюкозы.

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