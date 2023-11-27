Правительство направит более 5,1 млрд рублей на портативные системы непрерывного мониторинга глюкозы

В 2023 году на эти цели выделят более 1 млрд рублей, в 2024 году – 4,1 млрд рублей.

Правительство России направит более 5,1 млрд рублей на портативные системы непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном сообщении с вице-премьерами.

Отмечается, что данные системы должны помочь детям с сахарным диабетом. По поручению главы государства правительство проанализировало нехватку в регионах страны некоторых устройств и изменить ситуацию к лучшему. В 2023 году на эти цели выделят более 1 млрд рублей, в 2024 году – 4,1 млрд рублей.

Забота о здоровье и благополучии граждан является одним из важнейших приоритетов нашей работы, особенно когда речь идет о юных гражданах. Важно обеспечить их всем, что требуется для лечения. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило план реализации стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года.

Видео: Правительство России