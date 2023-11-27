Правительство утвердило план реализации стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года

План включает в себя 76 мероприятий, разбитых на несколько разделов.

Правительство России утвердило план реализации стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном сообщении с вице-премьерами.

План включает в себя 76 мероприятий, разбитых на несколько разделов. Один из них посвящен защите детей и укреплению благополучия семей. В нем отдельно отражена актуальная проблема безопасности детей и подростков при использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Также Мишустин отметил, что часть плана мероприятий посвящена формированию безопасной информационной среды для детей. В частности, предусмотрена разработка проекта закона, который обязывает создателей и распространителей компьютерных игр использовать возрастную маркировку.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 33 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Видео: Правительство России