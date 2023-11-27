Правительство выделит 33 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями

Выделенные средства пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств.

Правительство России выделит 33 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном сообщении с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил о фонде "Круг добра", который открыли в 2021 году. Фонд получает финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям. По словам Мишустина, за это время помощь получили уже более 23 тысяч ребят. Он уточнил, что выделенные средства пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, в том числе не зарегистрированных в России.

Рассчитываем, что благодаря принятым мерам больше наших ребят смогут получить своевременное лечение и возможность восстановиться после болезни. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее мы сообщали, что правительство проавансирует закупки передвижных медицинских комплексов и автомобилей с медицинским оборудованием.

Видео: Правительство России