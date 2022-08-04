Правительство проавансирует закупки передвижных медицинских комплексов и автомобилей с медицинским оборудованием

Речь идет об авансировании контрактов, которые были заключены в текущем году.

Правительство России проавансирует закупки передвижных медицинских комплексов и автомобилей с медицинским оборудованием. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Речь идет об авансировании контрактов, которые были заключены в текущем году. Глава правительства отметил, что данное решение позволит быстрее направлять ее в российские субъекты. В связи с этим, по его словам, повысится эффективность расходования федеральных средств. Мишустин добавил, что планируется закупить более 250 автомобилей, которые направят в 67 регионов.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства онкологического диспансера в Якутии.

Видео: Правительство России