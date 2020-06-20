Правительство выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства онкологического диспансера в Якутии

Мишустин отметил, что открытие диспансера позволит жителям получать широкий спектр медицинских услуг.

Правительство России выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства онкологического диспансера в Якутии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Новый онкологический диспансер с радиологическим отделением будет достоен до конца 2023 года. Он включает поликлинику, которая рассчитана более чем на 200 посещений в смену, а также стационар, способный принять до 180 пациентов. Мишустин отметил, что открытие диспансера позволит жителям получать широкий спектр медицинских услуг.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии.

Видео: Правительство России