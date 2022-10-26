Правительство выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии

По словам Мишустина, модернизация аэропортовой сети является хорошим стимулом для развития регионов и страны в целом.

Правительство России выделит 1 млрд рублей на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, модернизация аэропортовой сети является хорошим стимулом для развития регионов и страны в целом. Деньги на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии будут переданы Минтрансу. Принятое решение позволит построить в Махачкале еще одну взлетно-посадочную полосу, а также модернизировать аэропорт в Олекминске в 2024 году.

Это будет способствовать увеличению количества рейсов, и люди смогут путешествовать с комфортом. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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