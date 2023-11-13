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Правительство расширило перечень технологий для заключения специнвестконтрактов

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Глава кабина РФ оценил поддержку промышленности.

Российское правительство расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых отечественные компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт. Затем предприятия получат налоговые льготы, субсидии и другие преференции. Соответствующее заявление председатель кабинета министров Михаил Мишустин сделал в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

Решение должно помочь развитию серийных производств конкурентоспособной продукции, не имеющей пока отечественных аналогов. Это особенно важно в условиях действующих санкций и ограничений.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В настоящее время список дополнен еще 69 позициями. Эти пункты охватывают такие отрасли как радиоэлектроника, фармацевтика, химическая промышленность, медицина, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, металлургия и другие.  Преференции позволят бизнесу привлечь больше частных средств для освоения выпуска собственного наукоемкого оборудования. В частности, речь идет о приборах для  ранней диагностики и лечения злокачественных опухолей. Такая аппаратура поможет значительно сократить время проведения хирургических операций.

Мишустин призвал распространять лучшие муниципальные практики на другие районы.

Фото и видео: Правительство России

Теги: инвестиции, кабмин, михаил мишустин, технологии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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