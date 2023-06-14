В Милане прощаются с Берлускони

Гроб с телом бывшего премьер-министра Италии доставили в собор.

В Милане собралось более 10 тысяч горожан на похороны бывшего президента Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает "РИА Новости".

Площадь перед Миланским собором была заполнена жителями города за час до начала церемонии похорон. За порядком следит полиция. Гроб с телом Берлускони доставили в собор.

Напомним, Сильвио Берлускони умер 12 мая на 87-м году жизни. Ранее политики был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele. В СМИ сообщалось, что он страдал хронической лейкемией.

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Видео: Telegram / РИА Новости