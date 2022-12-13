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Ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов
Сегодня, 12:49
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Ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов

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Актер умер в Петербурге утром 7 мая.

Сегодня утром, 7 мая, скончался  заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Перед смертью он пожаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Актер "Ленфильма" ничем не болел. Острое недомогание случилось неожиданно. 

Дата прощания со звездой "Убойной силы" и "Крота" пока не назначили. Информация уточняется. 

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года. Сначала он окончил индустриально-педагогический техникум, затем поступил в вуз на экономиста.  Позже стал студентом ВГИКа, учился на курсе "продюсер кино и телевидения". В 36 лет  стал актером киностудии "Ленфильм". Он получил роли в 40 фильмах и сериалах. Зрители помнят его по проектам  "Улицы разбитых фонарей", "Хочу в тюрьму", "Крот", "Особенности национальной политики", "Ералаш", "Убойная сила". 

Фото: ВКонтакте / Александр Тютрюмов

Теги: артисты, некролог, умер александр тютрюмов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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