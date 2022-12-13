Ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов

Актер умер в Петербурге утром 7 мая.

Сегодня утром, 7 мая, скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Перед смертью он пожаловался на плохое самочувствие. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Актер "Ленфильма" ничем не болел. Острое недомогание случилось неожиданно.

Дата прощания со звездой "Убойной силы" и "Крота" пока не назначили. Информация уточняется.

Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года. Сначала он окончил индустриально-педагогический техникум, затем поступил в вуз на экономиста. Позже стал студентом ВГИКа, учился на курсе "продюсер кино и телевидения". В 36 лет стал актером киностудии "Ленфильм". Он получил роли в 40 фильмах и сериалах. Зрители помнят его по проектам "Улицы разбитых фонарей", "Хочу в тюрьму", "Крот", "Особенности национальной политики", "Ералаш", "Убойная сила".

Фото: ВКонтакте / Александр Тютрюмов