В Петербурге на 90-м году скончалась писатель и историк Татьяна Соловьёва

На протяжении многих лет её статьи и очерки украшали страницы старейшего периодического издания страны, неизменно находя живой отклик у читателей.

В Петербурге на 90-м году жизни умерла Татьяна Алексеевна Соловьёва – историк, член Союза писателей России и автор 46 книг, посвященных Северной столице. Печальное известие вечером 3 сентября опубликовала "Литературная газета", давним автором которой она являлась. Татьяны Алексеевны не стало накануне.

На протяжении многих лет её статьи и очерки украшали страницы старейшего периодического издания страны, неизменно находя живой отклик у читателей. Творческий путь Соловьёвой был отмечен званием почётного гражданина Адмиралтейского района, победой в международном конкурсе "Лучшая книга года" и дипломом Всероссийской литературной премии имени А. К. Толстого.

Её последняя работа – сборник очерков "Вновь в Петербург, где всё гармония и жизнь кипит…", вышедший в 2025 году, – стала книжным продолжением её газетных публикаций. В книге собраны живые, глубоко личные рассказы о русских зодчих, героях 1812 года, Царскосельской дороге, Морском кадетском корпусе и Пулковской обсерватории.

Прощание с Татьяной Соловьёвой состоится 7 сентября в 13:30 по адресу: Партизанская улица, дом 8, зал №6.

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Фото: Pxhere