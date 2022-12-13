Кудрин: выплаты маткапитала способствовали повышению рождаемости в РФ на 20% за 10 лет

Эксперт рассказал о демографии в стране.

Выплаты материнского капитала в России способствовали увеличению рождаемости на территории страны почти на 20% за последние десять лет. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" в Москве сделал председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин.

Выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране. Выплаты материнского капитала действительно влияют на рождаемость. В течение 10 лет примерно на 20%. Алексей Кудрин, экс-глава Счетной Палаты РФ

В середине апреля текущего года российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил о том, что более 2,5 миллионов семей получили сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке с апреля 2020 года. С этого периода оформление социальной поддержки производится без подачи заявления со стороны граждан.

Матвиенко пожелала Кудрину успехов на новой работе в "Яндексе".

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"