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Кудрин: выплаты маткапитала способствовали повышению рождаемости в РФ на 20% за 10 лет

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Эксперт рассказал о демографии в стране.

Выплаты материнского капитала в России способствовали увеличению рождаемости на территории страны почти на 20% за последние десять лет. Соответствующее заявление в рамках выступления на всероссийском просветительском форуме "Знание" в Москве сделал председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин.

Выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране. Выплаты материнского капитала действительно влияют на рождаемость. В течение 10 лет примерно на 20%.

Алексей Кудрин, экс-глава Счетной Палаты РФ

В середине апреля текущего года российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил о том, что более 2,5 миллионов семей получили сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке с апреля 2020 года. С этого периода оформление социальной поддержки производится без подачи заявления со стороны граждан.

Матвиенко пожелала Кудрину успехов на новой работе в "Яндексе".

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"

Теги: алексей кудрин, материнский капитал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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