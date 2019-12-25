С начала года потребительские цены выросли на 4,68%.

С 24 по 30 августа этого года в России недельная инфляция составила 0,09%. Такие данные приводит Росстат.

Отметим, что в России неделей ранее наблюдалась дефляция, она составила 0,01%.

Так, с начала этого года в стране потребительские цены выросли на 4,68%. В годовом выражении инфляция на 30 августа 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,5%.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных.

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