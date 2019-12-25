Ленинградский зоопарк объявил сбор фруктов и овощей для животных

Зоопарк принимает только свежие и спелые овощи и фрукты.

Ленинградский зоопарк объявил традиционную акцию "Дары осени". Неравнодушные жители и гости Петербурга могут принести для питомцев зоопарка сезонные фрукты, овощи, ягоды и листья со своей дачи или с лесной прогулки.

Хищники, приматы и грызуны с удовольствием полакомятся сочными овощами, ягодами и грибами, насекомые с удовольствием расположатся на коре дуба и в лесном мхе. Зоопарк принимает только свежие и спелые овощи и фрукты. Приносить можно:

Продукты можно оставить на административном входе зоопарка в любое время без предварительного согласования.

Ранее петербуржцы выбрали имя для гиббона из Ленинградского зоопарка.

Фото: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК