Петербуржцы выбрали имя для гиббона из Ленинградского зоопарка

Гиббон родился год назад 14 августа.

Петербуржцы выбрали имя для малыша белоруких гиббонов Ленинградского зоопарка. Голосование проходило с 14 по 29 августа.

Имя обязательно должно было быть греческим. Маму зовут Габина, папу – Персей, а сестрёнку – Эллина. Для годовалого гиббона выбрали имя Афина.

Посетители зоопарка оставляли свои записки рядом с вольером. Всего поступило 789 записок. Имя Афиша предложили более 4 раз. Все те, кто выбрал это имя, получат подарок: по 2 бесплатных билета в зоопарк.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учреждения с животными в Петербурге и Ленобласти не смогут работать без лицензии.

Фото: YouTube / Ленинградский зоопарк