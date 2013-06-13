Петербуржцы выбрали имя для гиббона из Ленинградского зоопарка

Петербуржцы выбрали имя для малыша белоруких гиббонов Ленинградского зоопарка. Голосование проходило с 14 по 29 августа.
Имя обязательно должно было быть греческим. Маму зовут Габина, папу – Персей, а сестрёнку – Эллина. Для годовалого гиббона выбрали имя Афина.
Посетители зоопарка оставляли свои записки рядом с вольером. Всего поступило 789 записок. Имя Афиша предложили более 4 раз. Все те, кто выбрал это имя, получат подарок: по 2 бесплатных билета в зоопарк.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что учреждения с животными в Петербурге и Ленобласти не смогут работать без лицензии.
Фото: YouTube / Ленинградский зоопарк
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