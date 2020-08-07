Учреждения с животными в Петербурге и Ленобласти не смогут работать без лицензии

Петербургский океанариум уже прошел проверку, на очереди Ленинградский зоопарк.

Организации Петербурга и Ленобласти, в которых содержатся животные в культурно-зрелищных целях, не смогут работать без лицензии. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на и.о. руководителя Россельхознадзора по Северо-Западу Олега Немцова.

Речь идет о зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. По данным из ФГИС "Цербер", в городе зарегистрирована 21 такая организация, в соседнем регионе — 11. Они должны будут пройти проверку до 1 января. Океанариум уже получил лицензию 29-го июня. Сейчас проверку проходит Ленинградский зоопарк.

Специалисты проверяют, насколько соблюдаются требования к содержанию животных: график кормления, размер вольеров, возможность свободного передвижения.

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Фото: Piter.TV