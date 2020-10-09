Главного технолога Ленинградского зоопарка задержали за крупную взятку

В пятницу, 13 августа, в Петербурге задержали главного технолога Ленинградского зоопарка, сообщили в ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по городу.
Подозреваемого задержали после обыска по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
В ведомстве уточнили, что задержанному 53 года и он работает главным технологом в Ленинградском зоопарке, его имя не назвали. Следствие предполагает, что в четверг вечером подозреваемый получил от мужчины взятку за содействие в заключении контракта на поставку товаров для нужд зоопарка. Передавал взятку мужчина, участвовавший в заранее спланированном сотрудниками полиции и СК оперативном эксперименте.
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Фото: Piter.tv
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