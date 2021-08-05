Александру Чаплыгину вменяют статью 319 УК РФ.

В Ставрополе задержали поставившего золотой унитаз у ГИБДД художника. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. По данным полиции, уличным артом отличился местный активист Александр Чаплыгин. Он установил свою инсталляцию около здания управления ГИБДД. Работа получила название "Взятка — тюрьма". Она находилась перед зданием до прихода оперативников.

Александр Чаплыгин в собственном Instagram-аккаунте 4 августа объяснил подписчикам, что с помощью искусства хотел обратить внимание на коррупционную проблему в РФ. Он планировал передать свою работу полицейским, но те заявили, что не имеют права принимать ценные вещи на безвозмездной основе. Они попросили художника согласовать свой проект с администрацией района.

Более двух недель назад прошла волна коррупционных скандалов. Мне как художнику пришла мысль изготовить макет золотого унитаза, наполненного золотом. Поверх него я разместил решетчатое ограждение. Александр Чаплыгин, художник

При этом один из сотрудников правоохранительных органов счел, что его оскорбили. После этого Чаплыгина отвезли в отделение полиции. Теперь активисту вменяют статью 319 УК РФ.

Начальник управления ГИБДД Ставрополья Сафонов заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка.

Видео: Instagram / @7297_aleksandr