Начальник управления ГИБДД Ставрополья Сафонов заявил, что не имеет отношения к дизайну особняка

Его подозревают по делу о взятках на 19 млн рублей.

Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов заявил, что жил в принадлежащем его гражданское жене особняке последние пять лет, но отношения к его дизайну не имеет никакого. Алексея Сафонова подозревают по делу о взятках на 19 млн рублей.

Напомним, что на днях Следственный комитет опубликовал кадры из дворца с золотыми канделябрами, а также в кадр попали не помещающиеся на стол стопки пятитысячных купюр.

Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал, - сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы следователя.

По версии следствия, преступная группа, которую возглавлял Сафонов, несколько лет делала пропуска за деньги для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье. Это позволяло осуществлять грузоперевозки с нарушениями.

Видео: YouTube / Следственный комитет РФ