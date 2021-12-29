Раскрыты данные о зарплатах чиновников в 2020 году

Ежемесячная зарплата чиновников росла быстрее инфляции.

В пандемийном 2020 году средняя зарплата гражданских госслужащих в России составила 65,8 тыс. рублей. Заработок вырос на 9,2% по сравнению с 2019 годом. Такие данные приводит Росстат.

Отмечается, что зарплаты чиновников росли быстрее инфляции и они были выше на 28%, если сравнивать со средней зарплатой в целом по стране. В 2020 году средняя зарплата в России равнялась 51,3 тыс. рублей.

Так, в центральных аппаратах федеральных госоргановзарплаты повысились в 2020 году до 146,7 тыс. руб. Рост составил 4,8%. При этом оклады гражданских госслужащих выросли 1 октября 2020 года на 3%. А вот в прошлом году их решено было не индексировать.

С 2019 года Росстат не раскрывает среднемесячные зарплаты по отдельным федеральным органам.

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