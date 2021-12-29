Стало известно, в каких сферах больше всего выросли зарплаты и спрос на специалистов

Аналитики привели данные за 2021 год.

В прошлом году экономическая ситуация как в стране, так и в Петербурге, была крайне нестабильной. В связи с чем в течение года менялся спрос на специалистов и зарплатные предложения. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, какие сферы деятельности были наиболее востребованы.

Больше всего зарплатные предложения работодателей выросли в сфере информационных технологий. К примеру, IT-специалистам готовы были платить на 23,3% больше, чем в 2020 году. На втором месте располагается сфера строительства и недвижимости – уровень оплаты труда вырос на 16,8% по сравнению с 2020 годом. Замыкает тройку лидеров сфера кадров и управление персоналом – +14,7%. Также на 13,1% увеличилась зарплата у специалистов банковской сферы, а также маркетологов, PR-менеджеров и рекламщиков.

В декабре прошлого года высокооплачиваемыми в Петербурге были преимущественно вакансии для IT-специалистов. Специалистам по e-mail маркетингу работодатели готовы были предложить от 350 до 405 тысяч рублей, программистам и разработчикам – от 200 тысяч рублей, 3D-дизайнерам – в среднем 180-200 тысяч рублей.

Помимо роста зарплат, в некоторых сферах увеличился спрос на специалистов. Наибольший годовой прирост вакансий замечен в сферах курьерских служб, в продажах и закупках, в строительстве и недвижимости, информационных технологиях, транспорте и логистике, медицине и фармацевтике, а также в сфере образования и повышения квалификации.

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