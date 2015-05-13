Росстат пересмотрел оценку по падению ВВП России в 2020 году

В 2020 году в абсолютных величинах ВВП России по итогам 2020 года составил 107,315 трлн рублей.

Согласно третьей оценке Росстата, снижение ВВП России по итогам 2020 года составило 2,7%. Ранее падение оценивалось в 3%.

Был улучшена также оценка роста экономики России в 2019 года, с 2% до 2,2%. Так, по итогам 2020 года в абсолютных величинах ВВП России составил 107,315 трлн рублей. По итогам 2019 году сумма составила 109,608 трлн рублей.

"Уточнение оценки ВВП за 2020 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года ", - говорится в сообщении

Ранее мы писали, что за год квартиры на вторичном рынке в Петербурге подорожали на 30%.

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