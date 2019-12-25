За год квартиры на вторичном рынке в Петербурге подорожали на 30 %

Вторичное жилье по-прежнему пользуется популярностью у петербуржцев.

За год квартиры в "новой вторичке" подорожали на 26% – стоимость квадратного метра составляет 199 тысяч рублей. Квартиры в домах старше 10 лет подорожали на 34% – цена за квадратный метр составляет 166 тысяч рублей. Данные привели эксперты агентства "Петербургская Недвижимость" (Setl Group).

В этом году вторичное жилье по-прежнему пользуется популярностью у петербуржцев (спрос снизился всего на 6%). Эксперты считают, что тенденция связана с удорожанием первичной недвижимости, нестабильной экономической ситуацией (недвижимость остается практически единственным способом надежного сохранения и приумножения средств) и ожиданием роста ипотечных ставок.

В основном в этом году горожане приобретали недвижимость в ипотеку – доля выросла до 54,7% от всего количества. В прошлом году показатель составлял 44,7%.

Ранее эксперты рассказали, как обстоят дела на ипотечном рынке в Петербурге.

Фото: Piter.TV