Эксперты рассказали, как обстоят дела на ипотечном рынке в Петербурге

Piter.TV пообщался с представителями банковского сектора, а также с игроками рынка на тему актуальных тенденций в сфере ипотечного кредитования.

Пандемия коронавируса не остановила развитие рынка недвижимости в Петербурге. Новостройки по-прежнему востребованы, девелоперы научились работать в режиме ковидных ограничений, а банки адаптировали выдачу ипотечных продуктов под цифровой "удаленный" формат.

Как результат, ипотека в очередной раз показала свою востребованность среди петербуржцев и тех россиян, которые решили приобрести жилье в Северной столице. Мы пообщались с представителями банковского сектора, а также с игроками рынка на тему актуальных тенденций в сфере ипотечного кредитования.

Какой он – идеальный заемщик?

По мнению генерального директора агентства недвижимости ПРАЙД ГРУПП Алексея Бондарева, банк готов одобрить ипотеку женатому мужчине 30-35 лет с высшим образованием. Он работает в государственной компании, а его стаж работы – от 1 года. Также у него должна быть "чистая" кредитная история за последние три года.

А вот топ-менеджерам, директорам, спортсменам, собственникам бизнеса, учредителям компаний, индивидуальным предпринимателям и самозанятым тяжелее взять ипотеку. Также, по мнению эксперта, "банки опасаются выдавать ипотеку молодым женщинам".

К сожалению, в скоринге присутствует сексизм. Банковская система довольно жестокая математическая модель, в которой возможность рождения детей больше минус, чем плюс. Алексей Бондарев, генеральный директор АН ПРАЙД ГРУПП

Ипотечный брокер агентства недвижимости Century 21 Антонина Глущенкова рассказала, что ипотеку может взять как женщина, так и мужчина. Основные требования – официальное трудоустройство, приемлемый доход, "хорошая" кредитная история, а также отсутствие судебных историй.

Зачастую банки отказывают заемщикам, скрывающим информацию о проблемах с законом. Откажут клиентам с неофициальным доходом. Также рассматривать не будут и тех клиентов, работодатели которых не подтверждают официальный доход заемщика. Антонина Глущенкова, ипотечный брокер АН Century 21

Как банки проверяют потенциального заемщика?

Есть два механизма оценки клиента – автоматический (система скоринга) и механический (работа андеррайтера). При заполнении анкеты заемщик автоматически передает данные для системы скоринга, которая формирует положительный или отрицательный ответ для банка.

У каждого банка есть определенный процент одобрения. Для того, чтобы получить положительный ответ, потенциальному заемщику необходимо набрать, например, 31 балл (у каждого банка своя балльная система). Если клиент набирает 29-30 баллов, в процесс может вмешаться андеррайтер, который на финальном этапе занимается рассмотрением кредитного досье. В основном оно рассматривается автоматически, рассказал Алексей Бондарев.

Какие ипотечные программы пользуются сегодня популярностью среди петербуржцев?

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 7,5% годовых. Однако государство всячески оказывает поддержку горожанам, в связи с чем потенциальные заемщики могут воспользоваться различными программами ипотечного кредитования.

Эксперты отметили, что льготная ипотека от 6,5% годовых, введенная в апреле 2020 года, пользовалась популярностью среди петербуржцев. В начале июня президент России Владимир Путин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, но с определенными новыми условиями: с 1 июля этого года ставка по кредиту составляет 7%, а максимальная сумма для всех регионов – 3 млн рублей. По мнению экспертов, данные изменения отразились на продажах.

До июля этого года действовала госпрограмма, поэтому объем продаж был очень хорошим. После июля наблюдался небольшой спад. Но у банков работы достаточно, заявки есть. Антонина Глущенкова

Сегодня среди петербуржцев пользуется популярностью льготная семейная ипотека. Особенно она актуальна для семей с детьми, которые родились после 1 января 2018 года: ставка составляет 6%, максимальная сумма кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.

Также петербуржцы зачастую обращают внимание на сельскую ипотеку (ставка – до 3% годовых, максимальная сумма займа для Дальнего Востока и Ленобласти – 5 млн рублей, для остальных регионов – 3 млн рублей) и программы застройщиков с акционной ставкой.

Как изменилось количество выданных ипотечных кредитов по сравнению с 2020 годом?

По сравнению с прошлым годом количество одобренных кредитов уменьшилось на 10-15%, отметил Алексей Бондарев. Сегодня банки стали внимательнее к потенциальным заемщикам. Как рассказала Антонина Глущенкова, "банки начали отказывать клиентам из-за просрочек по кредитам, хотя до 2020 года таких клиентов одобряли".

Банки страхуются, поскольку в мире "бушует" пандемия: массовые увольнения и сокращение дохода внесли свои коррективы. Банкам важно, чтобы клиенты гасили ипотеку вовремя, и были благонадежны. Но, если человек допускает регулярные мелкие просрочки, то у аналитика возникают вопросы к такому клиенту. Антонина Глущенкова

Однако, по словам Алексея Бондарева, сейчас наблюдается пик лояльности банков, который начинается под конец года. Поскольку у каждого банка существуют квартальные и ежегодные планы, которые необходимо выполнять.

Программы подстраиваются под рынок недвижимости или наоборот?

Есть классическое правило, которое работает всегда: дорогая недвижимость – низкие ставки и наоборот. Но все-таки недвижимость формирует процентные ставки. Банки вынуждены подстраиваться, поскольку это большой пласт экономики для страны. Алексей Бондарев

По словам эксперта, в настоящее время рынок недвижимости "остывает" по всей стране и, соответственно, "процентные ставки более-менее пришли в порядок". Сегодня банки не видят смысла поддерживать рынок недвижимости так активно, как это было нужно делать в кризисные 2020-2021 годы.

Будет ли ипотека так же востребована среди петербуржцев в 2022 году, как сегодня?

Ипотека будет востребована всегда. Люди рождаются, умирают, женятся, в семье появляются дети. Потребность в жилье будет всегда. Антонина Глущенкова

С мнением специалиста согласен и Алексей Бондарев.

Она будет так же востребована, как и сегодня. К примеру, спрос от комнат, однушек и евродвушек перешел на студии. Это говорит о том, что у среднестатистического покупателя стало меньше средств на приобретение недвижимости. Покупателю нужна будет банковская помощь. Алексей Бондарев

Текст: Анастасия Миллер

Фото: Piter.TV