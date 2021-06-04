Путин поддержал продление льготной ипотеки

Во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин поддержал инициативу продления программы льготной ипотеки. Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% была запущена правительством весной прошлого года до 1 июля 2021 года. Позже Центробанк выступил за сохранение программы в отдельных регионах.
Владимир Путин объявил, что срок действия программы льготной ипотеки продлится до 1 июля 2022 года, но с определенными новыми условиями: ставка по кредиту составит 7%, а максимальная сумма для всех регионов - 3 миллиона рублей. Льготная ипотека станет доступной для семей, в которых дети родились после 01.01.18 . Ставка составит 6%, а предельно допустимая сумма для субъектов страны - 6 млн рублей, с исключением для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей - здесь лимитом станет сумма в 12 млн рублей.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обращался к премьер-министру РФ с просьбой сохранить действие программы.
Видео: ПМЭФ-2021
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