Губернатор Ленобласти предложил продлить «Льготную ипотеку»

Программа льготной ипотеки в Ленобласти может продлиться на два с половиной года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил письмо главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением продлить действие программы "Льготная ипотека" до 2023 года. Сохранение программы, по мнению губернатора, продолжит стимулировать жилищное строительство и даст шанс большему числу ленинградцев приобрести жилье. Отмечается, что за время действия "Льготной ипотеки" в Ленобласти уже было выдано около 8 тысяч кредитов на общую сумму более 21 миллиарда рублей.

По словам зампредседателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаила Москвина, льготная ипотека помогла застройщикам реализовать непроданные квартиры и создала дефицит предложения, став драйвером инвестиционной активности населения и двигателем строительной отрасли в условиях кризиса.

Правительство запустило программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% весной прошлого года. Изначально планировалось реализовывать программу до 1 ноября 2020 года, но позже власти продлили ее до 1 июля 2021 года. При этом Центробанк выступил за возможность сохранения программы в отдельных регионах.

Время одобрения заявок на ипотеку в Сбербанке сократилось вдвое.

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