В СберБанке в два раза сократилось время одобрения заявок на ипотеку

Это стало возможным благодаря искусственному интеллекту.

В 2021 году срок одобрения заявки на ипотеку в Сбербанке сократился в два раза. Если в 2020 году эта процедура занимала четыре минуты, то сегодня на нее придется потратить всего две. Об этом говорится в исследовании специалистов сервиса "ДомКлик".

Ускоренное рассмотрение заявок стало возможным благодаря искусственному интеллекту. В режиме реального времени ИИ обрабатывает документы и переходит к оформлению ипотеки в онлайн-сервисе "ДомКлик". Эта услуга особенно актуальна в современных реалиях, когда из-за пандемии коронавируса граждане стараются минимизировать контакты и не посещать места массового скопления людей.

Ипотека является одним из наиболее популярных продуктов. Сейчас на такие кредиты есть постоянный спрос. С начала 2021 года СберБанк выдал 387 тысяч кредитов на сумму более 1 трлн рублей. И этот показатель в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка

Северо-Западным банком Сбербанка с начала года выдано 46,8 тысяч ипотечных кредитов на 139 млрд рублей, что более чем в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. 27% объема приходится на льготную ипотеку. Заявил Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Напомним, что Сбер второй месяц подряд снижает ставки по госпрограмме льготного ипотечного кредитования. Накануне ставка снизилась на 0,2 п.п. – до 5,5% годовых. Ипотеку на таких условиях можно взять при первоначальном взносе от 20% и регистрации сделки в электронном формате. В рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.

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