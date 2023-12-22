Куриные яйца в Петербурге начали дешеветь

Стоимость куриных яиц в Петербурге уменьшается. Об этом пишет "Петербургский дневник" 17 января.
Корреспондент издания заметил, что в одном из магазинов города десяток яиц можно приобрести за 82 рубля, ранее продукт этой же марки стоил 120 рублей.
По данным Росстата, цены на яйца начали снижаться впервые с июня 2023 года.
Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года понизились впервые с июня 2023 года, снижение составило 0,2%.
Пресс-служба Росстата
В начале января о снижении цен на яйца уведомили птицефабрики Ленобласти. Информацию подтвердил региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Фото: pxhere
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