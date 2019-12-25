С 2022 года Росстат будет рассчитывать инфляцию по-другому

Для подсчета теперь будут использовать большие данные.

Росстат с 2022 года будет инфляция рассчитывать по-другому, для этого ведомство внедрит целый ряд нововведенй в методиках и способах расчета. Одним из таких способов является оценка индекса потребительских цен с использованием больших данных. Это информация контрольно-кассовой техники (ККТ), чеки, данные государственной системы маркировки товаров, а также мониторинг онлайн-продаж и веб-скрейпинг. Об этом пишет РБК.

В настоящее время статистическое ведомство почти вручную наблюдает за изменением инфляции. Цены фиксируются в определенных торговых точках. В 2022 году расчет инфляции при помощи больших данных будет проводиться в экспериментальном режиме, однако 1 января 2023 года эта методика станет единственной.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%.

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