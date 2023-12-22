Отпускные цены на куриные яйца снижают в Ленобласти

При этом основная часть яиц, поставляемых региональными птицефабриками, уже законтрактована на полгода вперёд.

Птицефабрики Ленобласти уведомили о снижении цен на куриные яйца. Информацию подтвердил региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, ссылаясь на данные пресс-службы областной администрации.

Зампредседателя правительства Ленобласти председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что цены на куриные яйца снизились на примерно 5%.

Руководитель добавил, что основная часть яиц, поставляемых региональными птицефабриками, уже законтрактована на полгода вперёд. Однако дополнительный объём, поступающий на рынок, торгуется на спотовых биржевых площадках с незначительным снижением стоимости.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть избавляется от стихийных свалок.

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