Ленобласть избавляется от стихийных свалок

Более 250 стихийных свалок ликвидировано в 2023 году в Ленобласти, убрано 45 тысяч кубометров незаконно размещенного мусора. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Ликвидация несанкционированных свалок в 2023 году почти в 2 раза превышает количество вновь образованных свалок: выявлено 147, ликвидировано 253.
Рамила Агаева, председатель комитета госэконадзора
Большинство из очищенных от мусора мест находятся на землях лесного фонда – 122 свалки, на землях населенных пунктов ― 59 свалок и на землях сельскохозяйственного назначения – 40 свалок.
До конца января петербуржцам придут штрафы за перекрытие мусорных площадок.
Фото: администрация Ленобласти
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