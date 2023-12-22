Ленобласть избавляется от стихийных свалок

Большинство из очищенных от мусора мест находятся на землях лесного фонда.

Более 250 стихийных свалок ликвидировано в 2023 году в Ленобласти, убрано 45 тысяч кубометров незаконно размещенного мусора. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Ликвидация несанкционированных свалок в 2023 году почти в 2 раза превышает количество вновь образованных свалок: выявлено 147, ликвидировано 253. Рамила Агаева, председатель комитета госэконадзора

Большинство из очищенных от мусора мест находятся на землях лесного фонда – 122 свалки, на землях населенных пунктов ― 59 свалок и на землях сельскохозяйственного назначения – 40 свалок.

До конца января петербуржцам придут штрафы за перекрытие мусорных площадок.

Фото: администрация Ленобласти